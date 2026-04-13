Аналитики ждут снижения продаж жилья на вторичном рынке США в марте

2026-04-13T09:17+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте уменьшилось до 4,01 миллиона с 4,09 миллионов в феврале, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующий релиз опубликует Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) в понедельник, 13 апреля, в 17.00 мск. В феврале продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,73 миллиона, увеличившись на 2,5% в месячном выражении, при этом сократившись на 1,1% в годовом. А число продаж кондоминиумов и квартир в феврале составило 360 тысяч, сократившись на 5,3% к январю. Показатель в годовом выражении также снизился на 5,3%.

недвижимость, бизнес, сша