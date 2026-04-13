Соцфонд назвал регионы-лидеры по числу многодетных семей в России

Москва, Московская область и Краснодарский край остаются лидерами по числу многодетных семей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T08:08+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Москва, Московская область и Краснодарский край остаются лидерами по числу многодетных семей в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда РФ. "Москва, Московская область и Краснодарский край уверенно удерживают лидерство по абсолютному числу многодетных семей", - сказано в сообщении. Уточняется, что в первом квартале в Москве насчитывалась 4901 многодетная семья (15 760 детей), в Московской области - 4090 семей (13 633 ребенка), в Краснодарском крае - 2841 семья (10 206 детей). В число регионов с наибольшим количеством таких семей также вошли Республика Дагестан (3474 семьи, 12 743 ребенка), Чеченская Республика (2412 семей, 9 838 детей) и Республика Татарстан (667 семей, 2322 ребенка - только за март). При этом в Дагестане и Чечне среднее число детей в многодетных семьях выше. Так, в январе в Дагестане на 1480 семей приходилось 5420 детей - в среднем 3,66 ребенка на семью, тогда как в Москве этот показатель составлял 3,26. По данным фонда, с января по март в России родилось почти 75 тысяч детей, которые стали третьими, четвертыми или последующими в своих семьях. Эти показатели используются для расчета мер господдержки, включая материнский капитал, ежемесячные выплаты и льготы. Из общего числа многодетных рождений третьими стали 44 951 ребенок, четвертыми - 18 257, пятыми и последующими - 11 071. Больше всего таких рождений зафиксировано в январе (27 439), затем в феврале (24 488) и марте (22 352).

