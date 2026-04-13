https://1prime.ru/20260413/shvetsiya--869118266.html

Швеция временно снизит налог на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке

2026-04-13T10:47+0300

швеция

ближний восток

иран

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Власти Швеции временно снизят налог на бензин и дизель на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило в понедельник министерство финансов королевства. "Для противодействия росту цен на топливо правительство предлагает временно снизить налоги на бензин и дизельное топливо первого экологического стандарта до минимального уровня ЕС", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства. Как уточняет минфин, правительство также обратилось в Еврокомиссию с просьбой разрешить снизить налоги на бензин и дизельное топливо ниже минимального уровня. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

