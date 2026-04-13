Швеция временно снизит налог на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке - 13.04.2026, ПРАЙМ
Швеция временно снизит налог на бензин из-за конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Власти Швеции временно снизят налог на бензин и дизель на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило в понедельник министерство финансов королевства.
"Для противодействия росту цен на топливо правительство предлагает временно снизить налоги на бензин и дизельное топливо первого экологического стандарта до минимального уровня ЕС", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Как уточняет минфин, правительство также обратилось в Еврокомиссию с просьбой разрешить снизить налоги на бензин и дизельное топливо ниже минимального уровня.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
