"Союзмультфильм" зарегистрировал в России товарный знак с царевной Забавой
2026-04-13T01:18+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрировала в России товарный знак с изображением царевны Забавы - персонажа из мультфильма "Летучий корабль" 1979 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в октябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в апреле текущего года. Под этим товарным знаком в РФ смогут продаваться различные товары: от фартуков до 3D очков. "Союзмультфильм" ведет работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации на постоянной основе. За прошедшие годы для кинотеатрального показа были подготовлены свыше 80 лент. Среди них такие шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино".
