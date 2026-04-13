"Союзмультфильм" зарегистрировал в России товарный знак с царевной Забавой
"Союзмультфильм" зарегистрировал в России товарный знак с царевной Забавой
"Союзмультфильм" зарегистрировал в России товарный знак с царевной Забавой - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Союзмультфильм" зарегистрировал в России товарный знак с царевной Забавой
Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрировала в России товарный знак с изображением царевны Забавы - персонажа из мультфильма "Летучий корабль" 1979 года,... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T01:18+0300
2026-04-13T02:02+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрировала в России товарный знак с изображением царевны Забавы - персонажа из мультфильма "Летучий корабль" 1979 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в октябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в апреле текущего года. Под этим товарным знаком в РФ смогут продаваться различные товары: от фартуков до 3D очков. "Союзмультфильм" ведет работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации на постоянной основе. За прошедшие годы для кинотеатрального показа были подготовлены свыше 80 лент. Среди них такие шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, союзмультфильм, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Союзмультфильм, Роспатент
01:18 13.04.2026 (обновлено: 02:02 13.04.2026)
 
"Союзмультфильм" зарегистрировал в России товарный знак с царевной Забавой

РИА Новости: "Союзмультфильм" зарегистрировал товарный знак с изображением царевны Забавы

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" зарегистрировала в России товарный знак с изображением царевны Забавы - персонажа из мультфильма "Летучий корабль" 1979 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в октябре 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в апреле текущего года.
Под этим товарным знаком в РФ смогут продаваться различные товары: от фартуков до 3D очков.
"Союзмультфильм" ведет работу по сохранению и восстановлению классики отечественной анимации на постоянной основе. За прошедшие годы для кинотеатрального показа были подготовлены свыше 80 лент. Среди них такие шедевры, как "Щелкунчик", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты", "Чиполлино", "Приключения Буратино".
 
БизнесРОССИЯРФСоюзмультфильмРоспатент
 
 
