Соцфонд через суд взыскал штраф с театра Наташи Королевой

2026-04-13T06:44+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве по заявлению Соцфонда РФ взыскал с "Музыкального театра под руководством Наталии Королевой" 500 рублей штрафа за непредставление сведений, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Из них следует, что отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в суд с заявлением "о выдаче судебного приказа на взыскание финансовой санкции за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в размере 500 рублей". Суд заявление полностью удовлетворил. Кроме того, с театра Наташи Королевой взыскано еще восемь тысяч рублей госпошлины.

