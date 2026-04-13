https://1prime.ru/20260413/spg-869129213.html

Импорт СПГ в Азии упал до шестилетнего минимума, пишут СМИ

2026-04-13T17:43+0300

энергетика

газ

мировая экономика

ближний восток

азия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/76/841397696_0:684:3648:2736_1920x0_80_0_0_09d7cbddae52a2d85c206af8c0950a3d.jpg

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до шестилетнего минимума на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. "Импорт сжиженного природного газа в Азии сократился до самого низкого уровня почти за шесть лет, поскольку конфликт на Ближнем Востоке сдерживает поставки и вынуждает покупателей сокращать потребление", - говорится в сообщении. По данным агентства, импорт СПГ впервые с июня 2020 года составил ниже 600 тысяч тонн. Пакистан не получал топливо с начала марта, а поставки в Китай сократились на 30% по сравнению с прошлым годом, в Индию - на 20%. Поставки Японии и Южной Корее сократились до самого низкого уровня за последние шесть лет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

https://1prime.ru/20260413/gaz-869125838.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

