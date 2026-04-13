Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт СПГ в Азии упал до шестилетнего минимума, пишут СМИ - 13.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Импорт СПГ в Азии упал до шестилетнего минимума, пишут СМИ
Импорт СПГ в Азии упал до шестилетнего минимума, пишут СМИ - 13.04.2026, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Азии упал до шестилетнего минимума, пишут СМИ
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до шестилетнего минимума на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T17:43+0300
2026-04-13T17:43+0300
энергетика
газ
мировая экономика
ближний восток
азия
сша
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до шестилетнего минимума на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. "Импорт сжиженного природного газа в Азии сократился до самого низкого уровня почти за шесть лет, поскольку конфликт на Ближнем Востоке сдерживает поставки и вынуждает покупателей сокращать потребление", - говорится в сообщении. По данным агентства, импорт СПГ впервые с июня 2020 года составил ниже 600 тысяч тонн. Пакистан не получал топливо с начала марта, а поставки в Китай сократились на 30% по сравнению с прошлым годом, в Индию - на 20%. Поставки Японии и Южной Корее сократились до самого низкого уровня за последние шесть лет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
ближний восток
азия
сша
газ, мировая экономика, ближний восток, азия, сша
Энергетика, Газ, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, США
17:43 13.04.2026
 
Импорт СПГ в Азии упал до шестилетнего минимума, пишут СМИ

Bloomberg: импорт СПГ странами Азии упал до шестилетнего минимума

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами Азии упал до шестилетнего минимума на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"Импорт сжиженного природного газа в Азии сократился до самого низкого уровня почти за шесть лет, поскольку конфликт на Ближнем Востоке сдерживает поставки и вынуждает покупателей сокращать потребление", - говорится в сообщении.
По данным агентства, импорт СПГ впервые с июня 2020 года составил ниже 600 тысяч тонн. Пакистан не получал топливо с начала марта, а поставки в Китай сократились на 30% по сравнению с прошлым годом, в Индию - на 20%. Поставки Японии и Южной Корее сократились до самого низкого уровня за последние шесть лет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 9 процентов
