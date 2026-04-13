Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Степашин оценил сроки проверки книг, подпадающих под закон о наркотиках - 13.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260413/stepashin-869111067.html
Степашин оценил сроки проверки книг, подпадающих под закон о наркотиках
Степашин оценил сроки проверки книг, подпадающих под закон о наркотиках - 13.04.2026, ПРАЙМ
Степашин оценил сроки проверки книг, подпадающих под закон о наркотиках
Для проверки книг, подпадающих под действие закона против пропаганды наркотиков, потребуется не меньше года, заявил РИА Новости президент Российского книжного... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T06:31+0300
2026-04-13T06:31+0300
общество
россия
сергей степашин
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869111067.jpg?1776051114
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Для проверки книг, подпадающих под действие закона против пропаганды наркотиков, потребуется не меньше года, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин. С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Под действие закона подпадают литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года. Ранее Степашин сообщил, что в связи с вступившими в силу изменениями в закон предстоит проверить порядка 3,5 миллиона книг. "Не меньше года - это точно", - сказал Степашин, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы проверить весь объем книг, подпадающих под действие закона. Он подчеркнул, что большая часть этих книг находится в библиотеках, но часть из них имеется и в продаже. Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке. Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица - до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.
общество , россия, сергей степашин, минцифры
Общество , РОССИЯ, Сергей Степашин, Минцифры
06:31 13.04.2026
 
Степашин оценил сроки проверки книг, подпадающих под закон о наркотиках

Глава РКС Степашин: для проверки книг с упоминанием наркотиков потребуется не меньше года

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Для проверки книг, подпадающих под действие закона против пропаганды наркотиков, потребуется не меньше года, заявил РИА Новости президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Под действие закона подпадают литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года. Ранее Степашин сообщил, что в связи с вступившими в силу изменениями в закон предстоит проверить порядка 3,5 миллиона книг.
"Не меньше года - это точно", - сказал Степашин, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы проверить весь объем книг, подпадающих под действие закона.
Он подчеркнул, что большая часть этих книг находится в библиотеках, но часть из них имеется и в продаже.
Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица - до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.
 
ОбществоРОССИЯСергей СтепашинМинцифры
 
 
