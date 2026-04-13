Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парижский суд признал компанию Lafarge виновной в финансировании терроризма - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260413/sud-869126521.html
Парижский суд признал компанию Lafarge виновной в финансировании терроризма
2026-04-13T16:19+0300
происшествия
мировая экономика
сирия
рф
сша
holcim
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:19 13.04.2026
 
Парижский суд признал компанию Lafarge виновной в финансировании терроризма

© fotolia.com / Tatjana BrilaФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Флаг Франции. Архивное фото
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Парижский суд признал дочернее предприятие цементной компании Lafarge виновным в финансировании терроризма в 2013-2014 годах ради сохранения своего завода в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда.
"В понедельник парижский суд признал (цементную компанию – ред.) Lafarge… виновной в финансировании терроризма ее сирийским филиалом и нарушении европейских санкций с целью продолжения работы завода (в Джалабии – ред.) на севере Сирии во время гражданской войны в стране", - говорится в материале.
В период с 2013 года по сентябрь 2014 года Lafarge заплатила в сумме 5,59 миллиона евро (более 6,5 миллиона долларов) джихадистским группировкам, включая ИГ* ("Исламское государство"*) и "Джебхат ан-Нусра"**, связанной с международной террористической организацией "Аль-Каида"***. Из этой суммы, как установил суд, более 800 тысяч евро были заплачены террористам за возможность для сотрудников безопасно добираться до предприятия из города Манбидж через реку Евфрат, а еще 1,6 миллиона евро компания заплатила им за покупку материалов из карьеров, которые были под контролем ИГ, сообщает агентство.
"Суду ясно, что единственной целью финансирования террористической организации было поддержание работы сирийского завода в экономических целях. Платежи террористическим организациям позволили компании Lafarge продолжать свою деятельность… Эти платежи приняли форму настоящего коммерческого партнерства с "Исламским государством"*, - приводит агентство слова председательствующей судьи Изабель Прево-Депре.
Прокуратура потребовала назначить Lafarge штраф в размере 1,13 миллиона евро и конфисковать ее активы на сумму 30 миллионов евро, что является максимальным наказанием для компании. Суд постановил, что компания обязана выплатить штраф в размере 1,125 миллиона евро. Помимо самой компании суд также признал восьмерых бывших сотрудников Lafarge, включая руководителей, виновными в финансировании терроризма, говорится в материале.
Завод в Джалабии был приобретен Lafagre в 2008 году за 680 миллионов долларов и начал работу в 2010 году, в то время как в 2011 году началась гражданская война. В 2015 году уже сама компания Lafarge стала частью швейцарского концерна Holcim. Ранее в рамках отдельного разбирательства по делу о финансировании терроризма компания Lafagre уже выплатила США 778 миллионов долларов по итогам сделки о признании вины, сообщает агентство.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
**Организация, признанная террористической на территории РФ
***Организация, признанная террористической на территории РФ
Вчера, 06:56
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала