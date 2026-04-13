https://1prime.ru/20260413/sud-869126521.html
Парижский суд признал компанию Lafarge виновной в финансировании терроризма
2026-04-13T16:19+0300
происшествия
мировая экономика
сирия
рф
сша
holcim
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
ПАРИЖ, 13 апр - ПРАЙМ. Парижский суд признал дочернее предприятие цементной компании Lafarge виновным в финансировании терроризма в 2013-2014 годах ради сохранения своего завода в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда. "В понедельник парижский суд признал (цементную компанию – ред.) Lafarge… виновной в финансировании терроризма ее сирийским филиалом и нарушении европейских санкций с целью продолжения работы завода (в Джалабии – ред.) на севере Сирии во время гражданской войны в стране", - говорится в материале. В период с 2013 года по сентябрь 2014 года Lafarge заплатила в сумме 5,59 миллиона евро (более 6,5 миллиона долларов) джихадистским группировкам, включая ИГ* ("Исламское государство"*) и "Джебхат ан-Нусра"**, связанной с международной террористической организацией "Аль-Каида"***. Из этой суммы, как установил суд, более 800 тысяч евро были заплачены террористам за возможность для сотрудников безопасно добираться до предприятия из города Манбидж через реку Евфрат, а еще 1,6 миллиона евро компания заплатила им за покупку материалов из карьеров, которые были под контролем ИГ, сообщает агентство. "Суду ясно, что единственной целью финансирования террористической организации было поддержание работы сирийского завода в экономических целях. Платежи террористическим организациям позволили компании Lafarge продолжать свою деятельность… Эти платежи приняли форму настоящего коммерческого партнерства с "Исламским государством"*, - приводит агентство слова председательствующей судьи Изабель Прево-Депре. Прокуратура потребовала назначить Lafarge штраф в размере 1,13 миллиона евро и конфисковать ее активы на сумму 30 миллионов евро, что является максимальным наказанием для компании. Суд постановил, что компания обязана выплатить штраф в размере 1,125 миллиона евро. Помимо самой компании суд также признал восьмерых бывших сотрудников Lafarge, включая руководителей, виновными в финансировании терроризма, говорится в материале. Завод в Джалабии был приобретен Lafagre в 2008 году за 680 миллионов долларов и начал работу в 2010 году, в то время как в 2011 году началась гражданская война. В 2015 году уже сама компания Lafarge стала частью швейцарского концерна Holcim. Ранее в рамках отдельного разбирательства по делу о финансировании терроризма компания Lafagre уже выплатила США 778 миллионов долларов по итогам сделки о признании вины, сообщает агентство.*Организация, признанная террористической на территории РФ**Организация, признанная террористической на территории РФ***Организация, признанная террористической на территории РФ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
