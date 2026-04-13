https://1prime.ru/20260413/topivo-869125058.html

Ископаемое топливо станет дорогим источником энергии, заявила фон дер Ляйен

Электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в энергетике ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T15:13+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в энергетике ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Для нашего континента мрачная реальность такова, что энергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ближайшие годы", - сказала она на пресс-конференции. По словам главы ЕК, альтернативой должны стать возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, особенно развитие систем малых модульных атомных реакторов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

