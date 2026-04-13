Ископаемое топливо станет дорогим источником энергии, заявила фон дер Ляйен - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/topivo-869125058.html
Ископаемое топливо станет дорогим источником энергии, заявила фон дер Ляйен
Ископаемое топливо станет дорогим источником энергии, заявила фон дер Ляйен
Электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в энергетике ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T15:13+0300
2026-04-13T15:13+0300
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864502751_0:426:2883:2048_1920x0_80_0_0_6ea0f8d754d7912c2f2e3ad443d2c514.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в энергетике ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Для нашего континента мрачная реальность такова, что энергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ближайшие годы", - сказала она на пресс-конференции. По словам главы ЕК, альтернативой должны стать возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, особенно развитие систем малых модульных атомных реакторов.
https://1prime.ru/20260413/es-869123677.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
15:13 13.04.2026
 
Ископаемое топливо станет дорогим источником энергии, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: ископаемое топливо станет в ЕС самым дорогим источником энергии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Электроэнергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в энергетике ЕС в ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Для нашего континента мрачная реальность такова, что энергия на ископаемом топливе станет самым дорогим вариантом в ближайшие годы", - сказала она на пресс-конференции.
По словам главы ЕК, альтернативой должны стать возобновляемые источники энергии и атомная энергетика, особенно развитие систем малых модульных атомных реакторов.
ЕК предложит использовать нефтяные резервы в ЕС, заявила фон дер Ляйен
14:26
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала