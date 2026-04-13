ЕС потратил 22 миллиарда евро на топливо из-за Ирана, заявила фон дер Ляйен

2026-04-13T14:31+0300

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Кризис на Ближнем Востоке оказывает огромное влияние на экономику Евросоюза, ЕС дополнительно потратил уже более 22 миллиардов евро на топливо, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "С начала конфликта прошло 44 дня. Цена, уплаченная за импорт ископаемого топлива, выросла на 22 миллиарда евро за 44 дня, что демонстрирует огромное влияние всего этого на наши экономики", - сказала она.

мировая экономика, ближний восток, урсула фон дер ляйен, ес