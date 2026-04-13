Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ

Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ - 13.04.2026, ПРАЙМ

Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T04:34+0300

2026-04-13T04:34+0300

2026-04-13T04:38+0300

ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп заявил о двухнедельном перемирии. Однако уже утром 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны так и не смогли прийти к соглашению. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трём ключевым пунктам их позиции остались далёкими. "Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах", – пишет WSJ. Издание отмечает, что это один из вариантов, которые американский лидер рассматривал 12 апреля, спустя несколько часов после переговоров в Пакистане. СМИ добавляет, что Трамп также может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, хотя, по словам источников издания, это менее вероятно с учётом риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента втягиваться в затяжные военные конфликты. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, джей ди вэнс, мид, wsj