Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ - 13.04.2026, ПРАЙМ
Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ
Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ - 13.04.2026, ПРАЙМ
Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T04:34+0300
2026-04-13T04:38+0300
ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп заявил о двухнедельном перемирии. Однако уже утром 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны так и не смогли прийти к соглашению. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трём ключевым пунктам их позиции остались далёкими. "Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах", – пишет WSJ. Издание отмечает, что это один из вариантов, которые американский лидер рассматривал 12 апреля, спустя несколько часов после переговоров в Пакистане. СМИ добавляет, что Трамп также может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, хотя, по словам источников издания, это менее вероятно с учётом риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента втягиваться в затяжные военные конфликты. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
сша
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, джей ди вэнс, мид, wsj
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД, WSJ
04:34 13.04.2026 (обновлено: 04:38 13.04.2026)
 
Трамп может возобновить ограниченные удары по Ирану, пишут СМИ

WSJ: Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп заявил о двухнедельном перемирии. Однако уже утром 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны так и не смогли прийти к соглашению. Представитель МИД Ирана Багаи пояснил, что по ряду вопросов взаимопонимание достигнуто, но по двум-трём ключевым пунктам их позиции остались далёкими.
"Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде США Ормузского пролива как способа преодолеть тупик в мирных переговорах", – пишет WSJ.
Издание отмечает, что это один из вариантов, которые американский лидер рассматривал 12 апреля, спустя несколько часов после переговоров в Пакистане.
СМИ добавляет, что Трамп также может возобновить полномасштабную бомбардировочную кампанию, хотя, по словам источников издания, это менее вероятно с учётом риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента втягиваться в затяжные военные конфликты.
Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливДональд ТрампДжей Ди ВэнсМИДWSJ
 
 
