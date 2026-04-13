ЦБ подтвердил факты манипуляции рынком с использованием Telegram-каналов
ЦБ подтвердил факты манипуляции рынком с использованием Telegram-каналов - 13.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ подтвердил факты манипуляции рынком с использованием Telegram-каналов
Банк России со своей стороны установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи администраторами некоторых Telegram-каналов, после сообщений об... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T11:18+0300
2026-04-13T11:18+0300
2026-04-13T11:18+0300
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Банк России со своей стороны установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи администраторами некоторых Telegram-каналов, после сообщений об этом со стороны следственных органов, следует из данных ЦБ РФ. Ранее в понедельник о махинациях на бирже сотрудниками компании PFL Advisors после публикаций о привлекательности ценных бумаг в трех подконтрольных Telegram-каналах сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО Московская Биржа при совершении сделок с ценными бумагами ряда эмитентов. Сделки совершались по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование телеграм-каналов", - говорится в сообщении Центробанка. Распространение через эти каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение текущих рыночных цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам, добавили там же. По итогам проверки Банк России квалифицировал действия этих лиц как манипулирование рынком в соответствии пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". ЦБ также направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены.
банки, финансы, рынок, рф
Банки, Финансы, Рынок, РФ
ЦБ подтвердил факты манипуляции рынком с использованием Telegram-каналов
ЦБ РФ подтвердил факты манипуляции рынком с использованием Telegram-каналов
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Банк России со своей стороны установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи администраторами некоторых Telegram-каналов, после сообщений об этом со стороны следственных органов, следует из данных ЦБ РФ.
Ранее в понедельник о махинациях на бирже сотрудниками компании PFL Advisors после публикаций о привлекательности ценных бумаг в трех подконтрольных Telegram-каналах сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО Московская Биржа при совершении сделок с ценными бумагами ряда эмитентов. Сделки совершались по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование телеграм-каналов", - говорится в сообщении Центробанка.
Распространение через эти каналы информации, побуждающей участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов, было составной частью скоординированной активности группы лиц, направленной на изменение текущих рыночных цен финансовых инструментов с целью получения дохода по своим сделкам, добавили там же.
По итогам проверки Банк России квалифицировал действия этих лиц как манипулирование рынком в соответствии пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
ЦБ также направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, операции по их торговым счетам ограничены.
