https://1prime.ru/20260413/tsb-869132341.html

Банк России обвинил ЕС в нарушении права в части иммунитета ЦБ стран

2026-04-13T20:04+0300

экономика

банки

финансы

россия

ес

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 апр - ПРАЙМ. ЕС при введении меры бессрочной блокировки суверенных активов Центробанка России нарушил как международное, так и европейское право в части иммунитета центробанков третьих государств, говорится в иске Банка России к Совету ЕС, с выдержками из которого ознакомилось РИА Новости. "Пятое основание - нарушение Договоров обычного международного права и норм публичного международного права. Истец утверждает, что Совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю", - указывается в документе. Как отмечается в документе, регламент ЕС предусматривает длительное и постоянное замораживание суверенных резервов истца, не соблюдая иммунитет, предоставляемый активам центральных банков, и устанавливая механизм, лишающий ЦБ какой-либо правовой защиты, в нарушение фундаментальных прав Европейского союза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

