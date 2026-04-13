Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Научный центр пчеловодства призвал пчеловодов следить за уровнем талых вод - 13.04.2026, ПРАЙМ
Научный центр пчеловодства призвал пчеловодов следить за уровнем талых вод
Научный центр пчеловодства призвал пчеловодов следить за уровнем талых вод
2026-04-13T04:49+0300
04:49 13.04.2026
 
Научный центр пчеловодства призвал пчеловодов следить за уровнем талых вод

Научный центр пчеловодства: пчеловодам необходимо следить за уровнем талых вод

РЯЗАНЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства сообщили РИА Новости, что пчеловодам сейчас необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев.
Как отметили в научном центре, в пчеловодстве есть два вида зимовки: в зимовнике, специальном помещении, где температура поддерживается на уровне двух-четырех градусов Цельсия, а влажность - 80-85%, и на воле.
"На те пчелиные семьи, которые находились в зимовнике, снежная зима не оказала никакого влияния. При зимовке на воле пчеловодам приходилось освобождать летки от снега, чтобы обеспечить вентиляцию. В настоящее время пчеловодам необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев", - говорится в ответе научного центра на запрос РИА Новости.
В центре отметили, что пока нет статистической информации о результатах зимовки пчелиных семей по регионам.
 
