Научный центр пчеловодства призвал пчеловодов следить за уровнем талых вод

2026-04-13T04:49+0300

РЯЗАНЬ, 13 апр - ПРАЙМ. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства сообщили РИА Новости, что пчеловодам сейчас необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев. Как отметили в научном центре, в пчеловодстве есть два вида зимовки: в зимовнике, специальном помещении, где температура поддерживается на уровне двух-четырех градусов Цельсия, а влажность - 80-85%, и на воле. "На те пчелиные семьи, которые находились в зимовнике, снежная зима не оказала никакого влияния. При зимовке на воле пчеловодам приходилось освобождать летки от снега, чтобы обеспечить вентиляцию. В настоящее время пчеловодам необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев", - говорится в ответе научного центра на запрос РИА Новости. В центре отметили, что пока нет статистической информации о результатах зимовки пчелиных семей по регионам.

