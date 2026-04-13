UKMTO сообщило о получении судами уведомлений о блокаде иранского побережья - 13.04.2026, ПРАЙМ
UKMTO сообщило о получении судами уведомлений о блокаде иранского побережья
ЛОНДОН, 13 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в понедельник сообщило о получении судами уведомлений о начале полной блокады всего побережья Ирана. Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник. При этом оно указывало, что речь идет о портах как в Персидском заливе, так и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив. "С 14.00 UTC (17.00 мск) 13 апреля 2026 года вводятся ограничения на морской доступ к иранским портам и прибрежным районам, включая районы вдоль Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива… Уведомления о блокаде распространяются через официальные уведомления для мореплавателей (NtM)", - говорится в сообщении UKMTO. Управление подчеркивает, что ограничения распространяются на все побережье Ирана, включая порты и энергетическую инфраструктуру. При этом меры якобы не препятствуют транзитному проходу через Ормузский пролив в неиранские пункты назначения. "Морякам настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответствующими NtM для получения достоверной информации, включая географические ограничения, условия транзита и требования к проверке или получению разрешений", - говорится в сообщении. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
18:33 13.04.2026
 
