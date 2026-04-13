На Западе выступили с громким заявлением о Зеленском после победы Мадьяра

Украине не стоит всецело радоваться победе партии Петера Мадьяра "Тисо" на выборах в Венгрии, пишет Politico. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T09:22+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украине не стоит всецело радоваться победе партии Петера Мадьяра "Тисо" на выборах в Венгрии, пишет Politico.В статье отмечается, что Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Украине, но одновременно с этим он выступает в оппозиции к ней по другим ключевым темам."Для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку новый премьер-министр заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку", — говорится в публикации.В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором остро нуждается его страна.Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.

