"Ценовой шок". На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра - 13.04.2026, ПРАЙМ
"Ценовой шок". На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Победа партии Петера Мадьяра "Тисо" на выборах в Венгрии не принесет большой выгоды Киеву, пишет "Страна.ua"."Если продлится блокада Ормузского пролива и связанный с этим ценовой шок на топливном рынке, то под большим вопросом окажется как выдача кредита в 90 миллиардов [евро], так и новые санкции против России", — говорится в публикации.В материале отмечается, что в Евросоюзе будут все чаще поднимать вопрос о том, чтоб возобновить закупку российских энергоносителей. И по тем же причинам может увеличиться число тех, кто выступает против предоставления Киеву крупной финансовой помощи с учетом резкого ухудшения экономической ситуации в самой Европе.Кроме того, поражение союзника на выборах в Венгрии может еще более усилить раздражение президента США Дональда Трампа в отношении Европы и вызвать новый поток угроз относительно выхода из НАТО и сворачивания американского военного присутствия на континенте. И чем больше будет обостряться это противостояние, тем выше вероятность, что это напрямую коснется и поддержки Украины - в плане сворачивания поставок американского оружия и разведданных, пишет издание.Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
09:25 13.04.2026
 
"Ценовой шок". На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра

