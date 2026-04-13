ЦБ Украины ждет ускорения инфляции в стране на фоне конфликта в Иране
Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный ожидает ускорения инфляции в стране на 1,5-2,8 процентного пункта на фоне конфликта на Ближнем Востоке,... | 13.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный ожидает ускорения инфляции в стране на 1,5-2,8 процентного пункта на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщило агентство Рейтер. "Рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке, уже привел к повышению цен по всей Украине и может повысить инфляцию на 1,5-2,8 процентного пункта, заявил в понедельник глава Национального банка Украины", - пишет агентство. По данным НБУ, по итогам марта годовая инфляция на Украине составила 7,9%. Пышный также заявил, что украинский центробанк будет придерживаться своей цели по снижению уровня инфляции до 5% в течение трех лет, для этого будет использовать все доступные инструменты, добавляет Рейтер. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
