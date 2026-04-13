На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
2026-04-13T23:29+0300
общество
россия
украина
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
василий небензя
оон
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России

Мендель: у Украины есть возможность завершить конфликт в ближайшие месяцы

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Возможности для завершения конфликта на Украине ограничены ближайшими месяцами, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"В последнее время моя надежда на окончание войны в этом году неуклонно угасает. В январе я была гораздо более оптимистична. Однако окно возможностей для завершения конфликта быстро сужается и ограничено ближайшими месяцами", — написала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Киев к незамедлительному началу переговоров. Помимо этого, постпред России при ООН Василий Небензя указывал на то, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют свою боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул в интервью India Today, что либо территории, находящиеся под контролем Киева, будут освобождены военным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят атаки на мирное население.
 
