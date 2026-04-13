В Вашингтоне начинаются весенние встречи МВФ и Всемирного банка

Весенние встречи руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка начинаются в понедельник в Вашингтоне на фоне напряженности на... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T00:20+0300

ВАШИНГТОН, 13 апр - ПРАЙМ. Весенние встречи руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка начинаются в понедельник в Вашингтоне на фоне напряженности на Ближнем Востоке, которая негативно повлияла на перспективы развития всей мировой экономики. Если год назад главной темой мероприятия, на которое ежегодно съезжаются министры финансов и главы центральных банков стран-участниц Бреттон-Вудских институтов, были масштабные импортные пошлины США, то в этот раз лейтмотивом встреч, как ожидается, станет операция США и Израиля против Ирана. В рамках программы МВФ представит обновленный прогноз по росту глобальной экономики, инфляции, мировой торговли, а также ожидаемые страновые показатели на текущий год. Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева ранее предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал значительные трудности по всему миру, глобальный шок предложения на нефтяном рынке, нарушение поставок и нехватку продовольствия. В этой связи фонд снизит прогноз роста мировой экономики. Вместе с тем, частники встреч, как ожидается, обсудят рост неопределенность в монетарной политике. Если до эскалации на Ближнем Востоке МВФ озвучивал целесообразность смягчения денежно-кредитной политики, то ранее в апреле призвал центробанки быть готовыми повышать процентные ставки из-за инфляционных рисков в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. При этом фонд признает, то повышение процентных ставок еще больше замедлит экономический рост. Немаловажной темой обсуждений станет ухудшение ситуации с госдолгом, как в странах с развивающейся экономикой, так и в США и Европе. Перед началом встреч МВФ уже выразил критику в адрес "многих государств", не уточнив подробности, которые долгие годы предпочитали наращивать госдолг, вместо того чтобы консолидировать свои бюджеты. Абсолютным лидером по количественному показателю госдолга по-прежнему остаются США, чей уровень задолженности в марте обновил исторический рекорд, превысив 39 триллионов долларов. МВФ последовательно призывает американские власти принять меры к снижению уровня задолженности. В феврале Георгиева заявила на вопрос РИА Новости, что США стоит уделять внимание сокращению долга вместо роста военного бюджета в 2027 году до 1,5 триллионов долларов, однако в апреле Белый дом представил проект бюджета, сохранив эти планы без изменения. Помимо США в фонде также указывают на общую проблему стран, чей долг в целом значительно выше, чем 20 лет назад, включая большинство стран "Большой двадцатки", которые пренебрегали фискальной консолидацией в периоды, когда условия позволяли это сделать. Теперь же проценты и выплаты по долгам "съедают" все более значительную долю государственных бюджетов, указали в фонде. Весенние встречи МВФ и Всемирного банка пройдут с 13 по 18 апреля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

мировая экономика, сша, ближний восток, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк