https://1prime.ru/20260413/vengriya-869111974.html

Конкурент Орбана на выборах Мадьяр выступил с заявлением о Путине

Венгрии определенно придется поддерживать диалог с Владимиром Путиным, даже если правительство изменится, сообщил руководитель партии "Тиса", которая набрала... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T07:28+0300

виктор орбан

венгрия

мировая экономика

россия

киев

владимир путин

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0c/869102935_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_199b2cf8792590caf70dcf0200c2e46d.jpg

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Венгрии определенно придется поддерживать диалог с Владимиром Путиным, даже если правительство изменится, сообщил руководитель партии "Тиса", которая набрала большинство голосов на недавних парламентских выборах, Петер Мадьяр."Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры", — сообщил он в интервью местной газете Népszava.Вместе с тем политик подчеркнул, что не рассматривает возможность налаживания дружеских отношений.Он также добавил, что в общении с российской стороной не намерен представлять интересы Украины."Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — подчеркнул Мадьяр.Недавно в Венгрии прошли парламентские выборы, где жители страны выбирали 199 депутатов. Участие в голосовании приняли более 5,8 миллиона избирателей. В это время Киев и Евросоюз пытались помешать удержанию власти партией действующего премьера.Глава правительства Виктор Орбан признал поражение на выборах и заверил, что его партия "Фидес" продолжит исполнять свои обязанности, даже находясь в оппозиции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

