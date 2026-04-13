Конкурент Орбана на выборах Мадьяр выступил с заявлением о Путине - 13.04.2026, ПРАЙМ
Конкурент Орбана на выборах Мадьяр выступил с заявлением о Путине
2026-04-13T07:28+0300
https://1prime.ru/20260407/orban-868982347.html
https://1prime.ru/20260330/orban-868758209.html
07:28 13.04.2026
 
Конкурент Орбана на выборах Мадьяр выступил с заявлением о Путине

Оппонент Орбана Мадьяр заявил о необходимости переговоров с Путиным

Парламентские выборы в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Венгрии определенно придется поддерживать диалог с Владимиром Путиным, даже если правительство изменится, сообщил руководитель партии "Тиса", которая набрала большинство голосов на недавних парламентских выборах, Петер Мадьяр.

"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры", — сообщил он в интервью местной газете Népszava.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
СМИ рассказали о неожиданном шаге Орбана во время разговора с Путиным
7 апреля, 16:21
Вместе с тем политик подчеркнул, что не рассматривает возможность налаживания дружеских отношений.
Он также добавил, что в общении с российской стороной не намерен представлять интересы Украины.
"Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — подчеркнул Мадьяр.
Недавно в Венгрии прошли парламентские выборы, где жители страны выбирали 199 депутатов. Участие в голосовании приняли более 5,8 миллиона избирателей. В это время Киев и Евросоюз пытались помешать удержанию власти партией действующего премьера.
Глава правительства Виктор Орбан признал поражение на выборах и заверил, что его партия "Фидес" продолжит исполнять свои обязанности, даже находясь в оппозиции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
"Как бы он этого ни хотел". Орбан заявил о большом провале Зеленского
30 марта, 16:50
 
