Конкурент Орбана на выборах Мадьяр выступил с заявлением о Путине
Венгрии определенно придется поддерживать диалог с Владимиром Путиным, даже если правительство изменится, сообщил руководитель партии "Тиса", которая набрала... | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T07:28+0300
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Венгрии определенно придется поддерживать диалог с Владимиром Путиным, даже если правительство изменится, сообщил руководитель партии "Тиса", которая набрала большинство голосов на недавних парламентских выборах, Петер Мадьяр."Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры", — сообщил он в интервью местной газете Népszava.Вместе с тем политик подчеркнул, что не рассматривает возможность налаживания дружеских отношений.Он также добавил, что в общении с российской стороной не намерен представлять интересы Украины."Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — подчеркнул Мадьяр.Недавно в Венгрии прошли парламентские выборы, где жители страны выбирали 199 депутатов. Участие в голосовании приняли более 5,8 миллиона избирателей. В это время Киев и Евросоюз пытались помешать удержанию власти партией действующего премьера.Глава правительства Виктор Орбан признал поражение на выборах и заверил, что его партия "Фидес" продолжит исполнять свои обязанности, даже находясь в оппозиции.
