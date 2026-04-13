Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мэр Днепропетровска выступил с резким призывом после победы Мадьяра - 13.04.2026, ПРАЙМ
Мэр Днепропетровска выступил с резким призывом после победы Мадьяра
2026-04-13T11:59+0300
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС
11:59 13.04.2026
 
Мэр Днепропетровска выступил с резким призывом после победы Мадьяра

Мэр Днепропетровска призвал не радоваться поражению Орбана

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал не радоваться поражению Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

"Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной", — написал он в Telegram-канале.
Мэр отметил, что Будапешт должен будет сначала показать свое отношение к Украине "не словами, а поступками".

Издание Politico писало, что Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Украине, но одновременно с этим он выступает в оппозиции к ней по другим ключевым темам.

Вчера в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.

После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
