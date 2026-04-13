Венгрия нацелена на диверсификацию поставок энергоносителей, заявил Мадьяр
Венгрия нацелена на диверсификацию поставок энергоносителей, заявил Мадьяр - 13.04.2026, ПРАЙМ
Венгрия нацелена на диверсификацию поставок энергоносителей, заявил Мадьяр
Венгрия после прихода к власти партии "Тиса" сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но это не означает отказа от поставок из России, заявил...
2026-04-13T17:27+0300
2026-04-13T17:27+0300
2026-04-13T17:27+0300
БУДАПЕШТ, 13 апр - ПРАЙМ. Венгрия после прихода к власти партии "Тиса" сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но это не означает отказа от поставок из России, заявил глава партии Петер Мадьяр. "Географию мы изменить не можем. Россия останется здесь, Венгрия останется здесь, мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России - ред.), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее", - сказал Мадьяр на международной пресс-конференции.
https://1prime.ru/20260413/vengriya-869120185.html
венгрия
мировая экономика, венгрия
Энергетика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ
Венгрия нацелена на диверсификацию поставок энергоносителей, заявил Мадьяр
Глава "Тисы": Венгрия сделает все для диверсификации поставок энергоносителей