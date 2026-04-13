"Скрытый смысл". СМИ сообщили ЕС плохие новости после выборов в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии продемонстрировали противоречивое отношение Евросоюза к Будапешту, пишет The European Conservative.

2026-04-13T23:30+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Парламентские выборы в Венгрии продемонстрировали противоречивое отношение Евросоюза к Будапешту, пишет The European Conservative."Пока Орбан выигрывал выборы, Венгрию называли авторитарной аномалией. Теперь, когда Орбан проиграл, те же самые институты говорят о возвращении к демократии. Трудно сказать, способен ли Брюссель испытывать когнитивный диссонанс по этому поводу, но точно известно, что его двуличная натура была раскрыта", — говорится в публикации.Как отмечает издание, реакция западных политиков на победу партии "Тиса" Петера Мадьяра, включая поздравления от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, многое показывает."Скрытый смысл был очевиден: для Брюсселя Венгрия была полностью приемлема только в том случае, если ею перестанет управлять Орбан. Проблема всегда была идеологической", — подводится итог в статье.Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых избирали 199 депутатов. В голосовании приняли участие свыше 5,8 миллиона граждан. Процесс проходил на фоне попыток Киева и Евросоюза повлиять на сохранение власти действующего правительства.После обработки 98,9 процента бюллетеней оппозиционная партия "Тиса" получила 138 мест. Правящий блок "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия во главе с премьером также прошел в парламент. Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия продолжит работу в оппозиции.В марте Евросоюз распространил документ, в котором Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита ЕС по Украине. Орбан, комментируя кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт окажет поддержку только после прекращения блокировки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", жизненно важному для страны.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

