В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автодороге в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T00:02+0300
МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на автодороге в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на участке автодороги Ясные Зори - Октябрьский Белгородского округа", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Губернатор уточнил, что мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Медицинская помощь оказана, он отпущен на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено, добавил Гладков.
