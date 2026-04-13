В ВТБ рассказали, сколько нужно счетов для управления финансами
Для эффективного управления текущими финансами нужно от трех до пяти накопительных счетов, рассказали РИА Новости в ВТБ. | 13.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Для эффективного управления текущими финансами нужно от трех до пяти накопительных счетов, рассказали РИА Новости в ВТБ. "Эксперты ВТБ подсчитали, что для максимально эффективного управления текущими финансами нужно в среднем от трех до пяти накопительных счетов. Этот простой инструмент помогает распределять финансовые потоки так, чтобы под каждую цель был свой "кошелек", – отметили в банке. Накопительный счет – это гибкий, но при этом действенный инструмент управления своими денежными потоками, отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, чьи слова процитировали в банке. Клиенты используют накопительный счет как электронный кошелек: переводят туда зарплату и постепенно снимают нужную сумму для оплаты покупок, при этом получая накопленные проценты, добавил он.
ВТБ: для эффективного управления финансами нужно от трех до пяти накопительных счетов