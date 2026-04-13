Опрос: 80% россиян считают, что сейчас не лучшее время для кредитов

2026-04-13T11:26+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Восемь из десяти россиян (80%) считают, что сейчас не лучшее время для того, чтобы брать кредиты, только 8% придерживаются противоположного мнения, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Кроме того, большинство респондентов (61%) полагают, что в нынешнее время лучше тратить деньги по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее. Почти треть опрошенных (27%) уверены в обратном, считая, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения - побыстрее вложить во что-то. Так, индекс сберегательного поведения граждан в марте 2026 года составил 64 пунктов из 90 возможных, немногим превысив показатель за март прошлого года - 62 пункта. В то же время 40% россиян уверены в том, что свободные деньги лучше положить в банк, 36% - в том, что если есть деньги в банке, лучше их забрать. Согласно результатам опроса, половина граждан РФ (52%) считают нынешнее время скорее плохим для совершения крупных покупок, 26% думают, что сейчас - скорее хорошее время для таких трат. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

