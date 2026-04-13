"Фатальные последствия". СМИ раскрыли, чем грозит Киеву победа Мадьяра
NZZ: курс Венгрии вряд ли изменится даже после успеха партии "Тиса"
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украине и странам ЕС не стоит рассчитывать на смену политики Венгрии после победы партии "Тиса", пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Ни Украина, ни страны ЕС, которые сейчас находятся в состоянии эйфории, не должны питать иллюзий, что Мадьяр полностью изменит прежнюю политику. Согласно опросу, проведенному в декабре прошлого года, в Венгрии широко распространены антиукраинские настроения, поэтому лидер партии "Тиса" не акцентировал внимание на этой теме в ходе предвыборной кампании", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что политик в значительной степени не поддерживает помощь Украине.
"Он, например, выступает против поставок оружия Киеву и хочет вынести вопрос о возможном вступлении этой <…> страны в ЕС на общенациональный референдум, что может привести к фатальным последствиям для плана по ее членству", — отмечает NZZ.
Несмотря на облегчение в ЕС, даже при новом руководстве Венгрия, вероятно, сохранит жесткую позицию в переговорах, подчеркивается в материале.
Накануне в Венгрии состоялись парламентские выборы с участием более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и ЕС повлиять на исход.
После обработки 98,9 процента голосов партия "Тиса" получила 138 мест. Блок "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия также прошел в парламент. Виктор Орбан признал поражение, заявив о продолжении работы в оппозиции.