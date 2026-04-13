https://1prime.ru/20260413/vybory-869137410.html

"Фатальные последствия". СМИ раскрыли, чем грозит Киеву победа Мадьяра

Украине и странам ЕС не стоит рассчитывать на смену политики Венгрии после победы партии "Тиса", пишет Neue Zürcher Zeitung. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T23:32+0300

венгрия

украина

виктор орбан

ес

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0d/869116888_0:25:1666:962_1920x0_80_0_0_9f614712bff4734c8c3f378175641560.jpg

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украине и странам ЕС не стоит рассчитывать на смену политики Венгрии после победы партии "Тиса", пишет Neue Zürcher Zeitung."Ни Украина, ни страны ЕС, которые сейчас находятся в состоянии эйфории, не должны питать иллюзий, что Мадьяр полностью изменит прежнюю политику. Согласно опросу, проведенному в декабре прошлого года, в Венгрии широко распространены антиукраинские настроения, поэтому лидер партии "Тиса" не акцентировал внимание на этой теме в ходе предвыборной кампании", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что политик в значительной степени не поддерживает помощь Украине."Он, например, выступает против поставок оружия Киеву и хочет вынести вопрос о возможном вступлении этой <…> страны в ЕС на общенациональный референдум, что может привести к фатальным последствиям для плана по ее членству", — отмечает NZZ.Несмотря на облегчение в ЕС, даже при новом руководстве Венгрия, вероятно, сохранит жесткую позицию в переговорах, подчеркивается в материале.Накануне в Венгрии состоялись парламентские выборы с участием более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и ЕС повлиять на исход.После обработки 98,9 процента голосов партия "Тиса" получила 138 мест. Блок "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия также прошел в парламент. Виктор Орбан признал поражение, заявив о продолжении работы в оппозиции.В марте ЕС сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали итоговые решения саммита по Украине. Орбан отмечал, что Будапешт поддержит кредит Киеву лишь после возобновления транзита российской нефти по "Дружбе".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

