WSJ: судовладельцы отказываются проходить через Ормузский пролив - 13.04.2026, ПРАЙМ

Судовладельцы и брокеры отказываются проходить через Ормузский пролив до тех пор, пока США и Иран не гарантируют безопасность пути, сообщила газета Wall Street... | 13.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Судовладельцы и брокеры отказываются проходить через Ормузский пролив до тех пор, пока США и Иран не гарантируют безопасность пути, сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник. "План президента Трампа по блокированию Ормузского пролива усиливает неопределенность в сфере международных морских перевозок: судовладельцы и брокеры заявляют, что не будут проходить через этот ключевой узкий проход, пока США и Иран не гарантируют безопасное прохождение", - пишет издание. Так, по данным WSJ, греческий судовладелец, четыре судна которого ожидают входа в Персидский залив для погрузки грузов для клиентов из Китая и Сингапура, заявил, что подождет пару дней, и, "если угрозы в отношении Ормуза не прекратятся, он отзовет свои суда". По его словам, как отмечает газета, теперь судовладельцам приходится вести переговоры с обеими сторонами, чтобы пересечь пролив. Однако ясности относительно того механизмов обеспечения безопасности нет. Как сообщает WSJ, два супертанкера, принадлежащие компании China Cosco Shipping, пересекли водный путь незадолго до объявления Трампа о блокировании пролива. Однако пять других танкеров компании, которые должны были пересечь его, теперь застряли и не будут пытаться перейти через Ормузский пролив, пока ситуация не прояснится, сообщил газете один из руководителей Cosco. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров, и делегация Штатов вернется домой без сделки.

