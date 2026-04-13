Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в понедельник

2026-04-13T12:22+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю с началом новой недели демонстрирует заметное снижение - ожидающийся приток валютной выручки от повышенных нефтяных цен толкает его к круглой отметке в 11 рублей, которая тоже может не устоять, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.37 мск снижается на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,11 рубля. "Рубль продолжает победное шествие на фоне начавшегося увеличения притока валютной выручки в страну из-за мартовского роста цен на энергоносители", - комментирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Средняя стоимость российской нефти за март увеличилась на 73% месяц к месяцу, и с учётом временной отсрочки повышенная экспортная выручка начнёт поступать на внутренний валютный рынок в текущем месяце, добавляет Денис Попов из ПСБ. "В пятницу пара "юань-рубль" закрылась чуть ниже технической поддержки 11,25, вряд ли эта преграда устоит. Более сильное препятствие лежит в районе 11, но и оно с большой вероятностью будет пройдено", - считает Зацепин. "Кроме того, в апреле нефтегазовые компании должны будут заметно нарастить платежи в бюджет (по нашим оценкам, в 1,3-1,4 раза относительно марта и в два раза относительно февраля), что увеличит их потребность в конвертации экспортной выручки. Таким образом, риски дальнейшего укрепления рубля сохраняются", - заключает Попов.

