Курс юаня к рублю на Мосбирже падает третью сессию подряд - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260413/yuan-869130836.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже падает третью сессию подряд
экономика
рынок
торги
сша
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
https://1prime.ru/20260413/ekonomist-869109389.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Курс юаня на Мосбирже третий день подряд обновляет минимум с 25 февраля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Дмитрий Бабин
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник продолжает падение по отношению к рублю третий день подряд, обновляя минимум c 25 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,18 рубля, таким образом китайская валюта обновила минимум c 25 февраля (11,0985 рубля).
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,27 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,31 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник продолжает ощутимо снижаться третий день подряд. Тренд на укрепление рубля превалирует в апреле, и рубль, в целом, растет уже десятый день из последних одиннадцати сессий.
"Укреплению рубля по-прежнему способствует увеличение притока иностранной валюты от экспорта, вызванное сильным подорожанием нефти в марте. Этот эффект начинает действовать с лагом во времени около одного месяца и постепенно лишь усиливается. При этом повышение спроса на инвалюту не поспевает за этим процессом, так как из-за слишком медленного снижения ключевой ставки экономика охлаждается, что тормозит восстановление активности потребителей и бизнеса", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +3,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,92% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.49 мск росла на 5,9%, до 100,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался в пределах 0,1%, до 98,7 пункта.

Прогнозы

Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания перед увеличением притока валютных поступлений со стороны экспортеров на фоне возобновления позитивной динамики нефтяных котировок, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"При прочих равных рубль продолжит укрепляться: курс доллара пойдет в направлении 75 рублей, евро – к 88 рублям, юань может проверить на прочность уровень 11 рублей", - добавляет он.
Юань пока удерживается от ускорения снижения, однако в случае обновления установленного ранее в понедельник немного ниже 11,1 рубля двухмесячного минимума, увеличится вероятность движения юаня к следующей поддержке в виде психологически важного уровня 11 рублей, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Экономист оценил вероятность ухода доллара в диапазон 70-75 рублей
02:48

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала