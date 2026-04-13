Курс юаня к рублю на Мосбирже падает третью сессию подряд

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник продолжает падение по отношению к рублю третий день подряд, обновляя минимум c 25 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 11,18 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,10-11,18 рубля, таким образом китайская валюта обновила минимум c 25 февраля (11,0985 рубля). Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,27 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,31 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник продолжает ощутимо снижаться третий день подряд. Тренд на укрепление рубля превалирует в апреле, и рубль, в целом, растет уже десятый день из последних одиннадцати сессий. "Укреплению рубля по-прежнему способствует увеличение притока иностранной валюты от экспорта, вызванное сильным подорожанием нефти в марте. Этот эффект начинает действовать с лагом во времени около одного месяца и постепенно лишь усиливается. При этом повышение спроса на инвалюту не поспевает за этим процессом, так как из-за слишком медленного снижения ключевой ставки экономика охлаждается, что тормозит восстановление активности потребителей и бизнеса", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +3,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,92% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.49 мск росла на 5,9%, до 100,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался в пределах 0,1%, до 98,7 пункта. Прогнозы Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания перед увеличением притока валютных поступлений со стороны экспортеров на фоне возобновления позитивной динамики нефтяных котировок, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При прочих равных рубль продолжит укрепляться: курс доллара пойдет в направлении 75 рублей, евро – к 88 рублям, юань может проверить на прочность уровень 11 рублей", - добавляет он. Юань пока удерживается от ускорения снижения, однако в случае обновления установленного ранее в понедельник немного ниже 11,1 рубля двухмесячного минимума, увеличится вероятность движения юаня к следующей поддержке в виде психологически важного уровня 11 рублей, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
