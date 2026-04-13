Курс юаня третий день подряд обновил минимум с 25 февраля - 13.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня третий день подряд обновил минимум с 25 февраля
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник продолжил падение по отношению к рублю третий день подряд, обновив минимум c 25 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 11,18 рубля. Курсовой коридор составил 11,10-11,18 рубля, то есть юань обновил минимум с 25 февраля, упав в понедельник до 11,0985 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,29 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник продолжил ощутимо снижаться третий день подряд. Тренд на укрепление рубля превалирует в апреле, и рубль, в целом, растет уже десятый день из последних одиннадцати сессий.
"Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на сырьевые товары и ожидания притока нефтегазовых доходов. После снижения юаня ниже отметки 11,25 рубля, сильных препятствий для возвращения котировок на уровень 11 рублей на краткосрочном горизонте мы не видим", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
Стоимость нефти к 21.55 мск повышалась на 2,8%, до 97,8 доллара за баррель сорта Brent, а максимально в понедельник она поднималась до 103,9 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 98,5 пункта.

Прогнозы

Шансов на смену тренда на российском валютном рынке мало в условиях ожидания притока повышенной экспортной выручки и приближения налогового периода апреля, в том числе выплаты НДД, а также из-за временного отсутствия Минфина с операциями в рамках бюджетного правила, рассуждает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Факторы сдерживания для рубля - цикл снижения ключевой ставки, который может продолжиться на следующей неделе, повышенные расходы бюджета. Краткосрочно тенденция укрепления рубля может продолжиться, технически в ближайшей перспективе могут быть отработаны цели 11 рублей за юань и 75 рублей за доллар", - считает он.
С учетом вечерних сообщений о планах по скорому возобновлению переговоров Иран-США, оказывающих давление на рынок нефти, курсу юаня во вторник в моменте может быть сложно продолжить движение заметно ниже отметки 11,1 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

