Курс юаня третий день подряд обновил минимум с 25 февраля

2026-04-13T23:25+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник продолжил падение по отношению к рублю третий день подряд, обновив минимум c 25 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек и составил 11,18 рубля. Курсовой коридор составил 11,10-11,18 рубля, то есть юань обновил минимум с 25 февраля, упав в понедельник до 11,0985 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,29 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в понедельник продолжил ощутимо снижаться третий день подряд. Тренд на укрепление рубля превалирует в апреле, и рубль, в целом, растет уже десятый день из последних одиннадцати сессий. "Рубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на сырьевые товары и ожидания притока нефтегазовых доходов. После снижения юаня ниже отметки 11,25 рубля, сильных препятствий для возвращения котировок на уровень 11 рублей на краткосрочном горизонте мы не видим", - комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка. Стоимость нефти к 21.55 мск повышалась на 2,8%, до 97,8 доллара за баррель сорта Brent, а максимально в понедельник она поднималась до 103,9 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 98,5 пункта. Прогнозы Шансов на смену тренда на российском валютном рынке мало в условиях ожидания притока повышенной экспортной выручки и приближения налогового периода апреля, в том числе выплаты НДД, а также из-за временного отсутствия Минфина с операциями в рамках бюджетного правила, рассуждает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Факторы сдерживания для рубля - цикл снижения ключевой ставки, который может продолжиться на следующей неделе, повышенные расходы бюджета. Краткосрочно тенденция укрепления рубля может продолжиться, технически в ближайшей перспективе могут быть отработаны цели 11 рублей за юань и 75 рублей за доллар", - считает он. С учетом вечерних сообщений о планах по скорому возобновлению переговоров Иран-США, оказывающих давление на рынок нефти, курсу юаня во вторник в моменте может быть сложно продолжить движение заметно ниже отметки 11,1 рубля за юань, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

