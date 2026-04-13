Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В первый день забастовки в Lufthansa отменили более 700 рейсов - 13.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260413/zabastovka-869135013.html
Более 700 рейсов отменены в первый день забастовки в крупнейшей германской авиагруппе Lufthansa, говорится в релизе профсоюза Vereinigung Cockpit. | 13.04.2026, ПРАЙМ
происшествия
бизнес
германия
lufthansa
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/29/762932975_0:102:1000:665_1920x0_80_0_0_3d43834942ac89dd72510b77aa0ebc86.jpg
https://1prime.ru/20260413/reys-869124925.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76293/29/762932975_113:0:1000:665_1920x0_80_0_0_e48a9228538b23db7b811389c367ceb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, lufthansa
Происшествия, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Lufthansa
Профсоюз Lufthansa: более 700 рейсов отменены в первый день забастовки

© flickr.com / robert.molinariusСамолет авиакомпании "Lufthansa"
Самолет авиакомпании Lufthansa - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Самолет авиакомпании "Lufthansa". Архивное фото
© flickr.com / robert.molinarius
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 13 апр - ПРАЙМ. Более 700 рейсов отменены в первый день забастовки в крупнейшей германской авиагруппе Lufthansa, говорится в релизе профсоюза Vereinigung Cockpit.
Как сообщалось ранее, немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit призвал пилотов крупнейшей германской группы авиакомпании Lufthansa к проведению третьей волны забастовок 13 и 14 апреля. Первая и вторая волны забастовок пилотов и бортпроводников прошли в феврале и марте 2026 года и сопровождались отменой нескольких сотен рейсов в аэропортах крупнейших городов Германии.
"Первый день забастовки в Lufthansa, Lufthansa Cargo, CityLine и Eurowings проходит, как ожидалось. На сегодня было отменено более 700 рейсов", - сообщил профсоюз в понедельник.
В объединении подчеркнули, что ранее предоставляли работодателю достаточно времени для выдвижения "серьезного предложения", однако представленные варианты сочли неприемлемыми. В частности, речь идет о предложениях, предполагающих финансирование уступок за счет других направлений.
При этом представители профсоюза подтвердили готовность к переговорам, отметив, что они возможны при наличии "пригодных для обсуждения предложений", в том числе по вопросам оплаты труда и пенсионного обеспечения сотрудников.
Профсоюз также выразил сожаление в связи с неудобствами для пассажиров и нагрузкой на наземный персонал, подчеркнув, что забастовки остаются необходимым инструментом давления на работодателя.
По словам представителей объединения, второго дня забастовки можно избежать, если сторона работодателя пойдет на уступки.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала