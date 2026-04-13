В первый день забастовки в Lufthansa отменили более 700 рейсов - 13.04.2026, ПРАЙМ

Более 700 рейсов отменены в первый день забастовки в крупнейшей германской авиагруппе Lufthansa, говорится в релизе профсоюза Vereinigung Cockpit. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T22:33+0300

БЕРЛИН, 13 апр - ПРАЙМ. Более 700 рейсов отменены в первый день забастовки в крупнейшей германской авиагруппе Lufthansa, говорится в релизе профсоюза Vereinigung Cockpit. Как сообщалось ранее, немецкий профсоюз Vereinigung Cockpit призвал пилотов крупнейшей германской группы авиакомпании Lufthansa к проведению третьей волны забастовок 13 и 14 апреля. Первая и вторая волны забастовок пилотов и бортпроводников прошли в феврале и марте 2026 года и сопровождались отменой нескольких сотен рейсов в аэропортах крупнейших городов Германии. "Первый день забастовки в Lufthansa, Lufthansa Cargo, CityLine и Eurowings проходит, как ожидалось. На сегодня было отменено более 700 рейсов", - сообщил профсоюз в понедельник. В объединении подчеркнули, что ранее предоставляли работодателю достаточно времени для выдвижения "серьезного предложения", однако представленные варианты сочли неприемлемыми. В частности, речь идет о предложениях, предполагающих финансирование уступок за счет других направлений. При этом представители профсоюза подтвердили готовность к переговорам, отметив, что они возможны при наличии "пригодных для обсуждения предложений", в том числе по вопросам оплаты труда и пенсионного обеспечения сотрудников. Профсоюз также выразил сожаление в связи с неудобствами для пассажиров и нагрузкой на наземный персонал, подчеркнув, что забастовки остаются необходимым инструментом давления на работодателя. По словам представителей объединения, второго дня забастовки можно избежать, если сторона работодателя пойдет на уступки.

