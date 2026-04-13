На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"
Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее с начала конфликта на Украине, сообщает Business Insider.
2026-04-13T23:32+0300
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее с начала конфликта на Украине, сообщает Business Insider. "Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота", — говорится в публикации. Отмечается, что в прошлом российские пилоты в среднем летали меньше, чем их коллеги из НАТО. Однако конфликт на Украине предоставил им годы ценного боевого опыта. "В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях", — резюмировали в статье. Боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса является одной из самых высоких в мире, заявил ранее президент России Владимир Путин. В Кремле заявляли, что Россия не угрожает другим, но будет учитывать действия, представляющие потенциальную угрозу её интересам.
Business Insider: ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала СВО
