На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе" - 13.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"
На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе" - 13.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"
Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее с начала конфликта на Украине, сообщает Business Insider. | 13.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-13T23:32+0300
23:32 13.04.2026
 
На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"

Business Insider: ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала СВО

© РИА Новости . Андрей Катаев | Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2026
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Катаев
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее с начала конфликта на Украине, сообщает Business Insider.
"Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота", — говорится в публикации.
Отмечается, что в прошлом российские пилоты в среднем летали меньше, чем их коллеги из НАТО. Однако конфликт на Украине предоставил им годы ценного боевого опыта.
"В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях", — резюмировали в статье.
Боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса является одной из самых высоких в мире, заявил ранее президент России Владимир Путин.
В Кремле заявляли, что Россия не угрожает другим, но будет учитывать действия, представляющие потенциальную угрозу её интересам.
 
