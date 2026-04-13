https://1prime.ru/20260413/zapad-869137285.html

На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"

На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе" - 13.04.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали внезапное заявление о "российской угрозе"

Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее с начала конфликта на Украине, сообщает Business Insider. | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T23:32+0300

2026-04-13T23:32+0300

2026-04-13T23:32+0300

общество

украина

запад

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865246272_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_bef9aac4012c37783532ca700520312a.jpg

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы России стали значительно опытнее с начала конфликта на Украине, сообщает Business Insider. "Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота", — говорится в публикации. Отмечается, что в прошлом российские пилоты в среднем летали меньше, чем их коллеги из НАТО. Однако конфликт на Украине предоставил им годы ценного боевого опыта. "В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях", — резюмировали в статье. Боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса является одной из самых высоких в мире, заявил ранее президент России Владимир Путин. В Кремле заявляли, что Россия не угрожает другим, но будет учитывать действия, представляющие потенциальную угрозу её интересам.

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, запад, владимир путин, нато