https://1prime.ru/20260413/zelenskiy-869136603.html

На Украине сообщили Зеленскому плохие новости после выборов в Венгрии

Бывший представитель Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X напомнила ему о сильных настроениях против Украины в Венгрии на фоне победы Петера Мадьяра на | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T23:21+0300

общество

мировая экономика

венгрия

украина

киев

владимир зеленский

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Бывший представитель Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X напомнила ему о сильных настроениях против Украины в Венгрии на фоне победы Петера Мадьяра на парламентских выборах. "Зеленский стремится попасть в офис Петра Мадьяра, чтобы встретиться с недавно избранным лидером. Интересно, как это будет развиваться, учитывая сильные антиукраинские настроения в Венгрии", — написала она. Вчера в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых граждане выбирали 199 депутатов. Более 5,8 миллиона человек приняли участие в голосовании. Эти выборы проходили на фоне усилий Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства удержать власть. По результатам обработки 98,9 процента бюллетеней оппозиционная партия "Тиса" получает 138 депутатских мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия также проходит в парламент под руководством нынешнего премьер-министра. Виктор Орбан уже признал поражение и заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

общество , мировая экономика, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, ес