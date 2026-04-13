На Украине сообщили Зеленскому плохие новости после выборов в Венгрии
Бывший представитель Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X напомнила ему о сильных настроениях против Украины в Венгрии на фоне победы Петера Мадьяра на
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Бывший представитель Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X напомнила ему о сильных настроениях против Украины в Венгрии на фоне победы Петера Мадьяра на парламентских выборах. "Зеленский стремится попасть в офис Петра Мадьяра, чтобы встретиться с недавно избранным лидером. Интересно, как это будет развиваться, учитывая сильные антиукраинские настроения в Венгрии", — написала она. Вчера в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых граждане выбирали 199 депутатов. Более 5,8 миллиона человек приняли участие в голосовании. Эти выборы проходили на фоне усилий Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства удержать власть. По результатам обработки 98,9 процента бюллетеней оппозиционная партия "Тиса" получает 138 депутатских мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия также проходит в парламент под руководством нынешнего премьер-министра. Виктор Орбан уже признал поражение и заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции.
Мендель: Зеленский пытается добраться до офиса Мадьяра после победы на выборах