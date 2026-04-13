"Разгром". В Киеве набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине

"Разгром". В Киеве набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине - 13.04.2026, ПРАЙМ

"Разгром". В Киеве набросились на Зеленского из-за случившегося на Украине

Украина переживает серьезные разрушения, заявил бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

2026-04-13T23:27+0300

2026-04-13T23:27+0300

2026-04-13T23:27+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Украина переживает серьезные разрушения, заявил бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. "Страна в полном, как говорится, разгроме, в руинах. И как только спадёт вот эта пелена кровавая, тогда сразу будет видна вся катастрофа. И видно будет творца катастрофы, товарища Зеленского с женой и другими Стефанчуками", — сказал он. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам вооруженные силы России регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наёмников, а также по инфраструктуре Украины, связанной с работой ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия избегает нанесения ударов по жилым домам и социальным учреждениям. Он также заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину незамедлительно начать переговоры на дипломатическом уровне. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и быстро теряют боеспособность. Позднее президент России Владимир Путин подчеркнул в интервью India Today, что либо территории, контролируемые Киевом, будут освобождены вооружённым путём, либо украинские войска покинут их и прекратят нападения на гражданских.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, олег соскин, дмитрий песков, василий небензя, всу, оон