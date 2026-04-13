Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились на 3,6 процента

Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились на 3,6 процента - 13.04.2026, ПРАЙМ

Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились на 3,6 процента

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте сократилось на 3,6% по сравнению с показателем февраля - до 3,98 миллиона, говорится в... | 13.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-13T18:03+0300

2026-04-13T18:03+0300

2026-04-13T18:03+0300

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте сократилось на 3,6% по сравнению с показателем февраля - до 3,98 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 4,06 миллиона сделок. В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,63 миллиона, снизившись на 3,5% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 1,3% - до 412,4 тысячи долларов. Число продаж кондоминиумов и квартир в марте составило 350 тысяч, показатель снизился на 5,4% в месячном выражении и сократился на 7,9% в годовом. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 2,3% за год - до 371,5 тысячи долларов.

сша

недвижимость, бизнес, сша