Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились на 3,6 процента
2026-04-13T18:03+0300
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте сократилось на 3,6% по сравнению с показателем февраля - до 3,98 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 4,06 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) составили 3,63 миллиона, снизившись на 3,5% в месячном выражении и на 0,3% в годовом. Медианная стоимость таких домов по стране выросла в годовом выражении на 1,3% - до 412,4 тысячи долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в марте составило 350 тысяч, показатель снизился на 5,4% в месячном выражении и сократился на 7,9% в годовом. Медианная цена такой недвижимости поднялась на 2,3% за год - до 371,5 тысячи долларов.
