Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива - 13.04.2026, ПРАЙМ
Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива
Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива - 13.04.2026, ПРАЙМ
Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива
Биржевая цена на золото снижается почти на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов. | 13.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается почти на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов. По состоянию на 1.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 96,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94% - до 4690,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 3,57% - до 73,748 доллара за унцию. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
торги, рынок, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, джей ди вэнс, comex
Торги, Рынок, Экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Comex
01:33 13.04.2026 (обновлено: 02:02 13.04.2026)
 
Золото подешевело после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Золото подешевело на 1,94процента после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается почти на 2% после заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 96,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,94% - до 4690,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 3,57% - до 73,748 доллара за унцию.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
 
ЭкономикаТоргиРынокСШАИРАНОрмузский проливДональд ТрампДжей Ди ВэнсComex
 
 
