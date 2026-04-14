Аналитик оценил ситуацию в Ормузском проливе

Рост напряженности в Ормузском проливе и срыв переговоров США и Ирана указывают на приближение сырьевого кризиса, что может вызвать неожиданный удар по турецкой

2026-04-14T07:17+0300

АНКАРА, 14 апр - ПРАЙМ. Рост напряженности в Ормузском проливе и срыв переговоров США и Ирана указывают на приближение сырьевого кризиса, что может вызвать неожиданный удар по турецкой экономике, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Халилоглу. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. Альтернативные маршруты стали необходимостью в регионе на фоне неопределенности с Ормузским проливом, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к резкому росту цен на стратегическое сырьё и усилило опасения по поводу надежности поставок. Ключевые минералы и химические компоненты стремительно дорожают, а цепочки снабжения оказываются под угрозой. Для Турции это большой удар", - сказал собеседник агентства. По его словам, особенно острая ситуация складывается на рынке серы и серной кислоты: цена серы приблизилась к 900 долларам за тонну, а сокращение экспорта из Китая может усугубить дефицит и ударить по таким отраслям, как добыча никеля, производство меди и удобрений. "Представители отрасли предупреждают, что даже незначительные перебои в поставках через Ормузский пролив способны "заблокировать производство" в ряде ключевых секторов - от сельского хозяйства до высоких технологий", - заключил Халилоглу. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

