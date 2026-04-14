https://1prime.ru/20260414/analitik-869143109.html
Аналитик оценил ситуацию в Ормузском проливе
Аналитик оценил ситуацию в Ормузском проливе - 14.04.2026, ПРАЙМ
Аналитик оценил ситуацию в Ормузском проливе
Рост напряженности в Ормузском проливе и срыв переговоров США и Ирана указывают на приближение сырьевого кризиса, что может вызвать неожиданный удар по турецкой
2026-04-14T07:17+0300
2026-04-14T07:17+0300
2026-04-14T07:20+0300
экономика
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
джей ди вэнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869143109.jpg?1776140417
АНКАРА, 14 апр - ПРАЙМ. Рост напряженности в Ормузском проливе и срыв переговоров США и Ирана указывают на приближение сырьевого кризиса, что может вызвать неожиданный удар по турецкой экономике, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Халилоглу. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. Альтернативные маршруты стали необходимостью в регионе на фоне неопределенности с Ормузским проливом, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к резкому росту цен на стратегическое сырьё и усилило опасения по поводу надежности поставок. Ключевые минералы и химические компоненты стремительно дорожают, а цепочки снабжения оказываются под угрозой. Для Турции это большой удар", - сказал собеседник агентства. По его словам, особенно острая ситуация складывается на рынке серы и серной кислоты: цена серы приблизилась к 900 долларам за тонну, а сокращение экспорта из Китая может усугубить дефицит и ударить по таким отраслям, как добыча никеля, производство меди и удобрений. "Представители отрасли предупреждают, что даже незначительные перебои в поставках через Ормузский пролив способны "заблокировать производство" в ряде ключевых секторов - от сельского хозяйства до высоких технологий", - заключил Халилоглу. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
ормузский пролив
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, джей ди вэнс
Экономика, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Джей Ди Вэнс
Аналитик оценил ситуацию в Ормузском проливе
Халилоглу: срыв переговоров США и Ирана может ударить по турецкой экономике
АНКАРА, 14 апр - ПРАЙМ. Рост напряженности в Ормузском проливе и срыв переговоров США и Ирана указывают на приближение сырьевого кризиса, что может вызвать неожиданный удар по турецкой экономике, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Халилоглу.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана. Альтернативные маршруты стали необходимостью в регионе на фоне неопределенности с Ормузским проливом, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к резкому росту цен на стратегическое сырьё и усилило опасения по поводу надежности поставок. Ключевые минералы и химические компоненты стремительно дорожают, а цепочки снабжения оказываются под угрозой. Для Турции это большой удар", - сказал собеседник агентства.
По его словам, особенно острая ситуация складывается на рынке серы и серной кислоты: цена серы приблизилась к 900 долларам за тонну, а сокращение экспорта из Китая может усугубить дефицит и ударить по таким отраслям, как добыча никеля, производство меди и удобрений.
"Представители отрасли предупреждают, что даже незначительные перебои в поставках через Ормузский пролив способны "заблокировать производство" в ряде ключевых секторов - от сельского хозяйства до высоких технологий", - заключил Халилоглу.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.