В Магнитогорске суд арестовал экс-замглавы металлургического комбината

2026-04-14T11:08+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – ПРАЙМ. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора по производству Магнитогорского металлургического комбината Павла Кравченко по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павла Кравченко до 13 июня", – сказал собеседник агентства. О задержании Кравченко и учредителя коммерческой организации Эдуарда Новоселова РИА Новости в понедельник рассказали в правоохранительных органах. Окружным управлением СК РФ против фигурантов возбуждены дела о коммерческом подкупе и посредничестве в нем в особо крупном размере. Ранее руководством ММК с Кравченко был расторгнут трудовой договор по компрометирующим основаниям, комбинат оказывает содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы, будучи сотрудником завода, Кравченко обеспечил передачу Новоселову 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов в которой составляет более 30 миллионов рублей, для обеспечения возможности дальнейшего беспрепятственного сотрудничества организации с комбинатом при строительстве объекта. В дальнейшем фигурант с июля 2021 года по май 2022 года получил от представителя фирмы подкуп в виде приобретения и поставки за счет этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей, использованных для строительства его жилого дома, расположенного в курортной зоне озера Банного. Также он с 2023 по 2024 годы при посредничестве своего знакомого, имеющего право на распределение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью, получил в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере свыше 8,8 миллиона рублей.

