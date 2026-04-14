Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина во вторник растет почти на пять процентов - 14.04.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина во вторник растет почти на пять процентов
Стоимость биткоина во вторник растет почти на пять процентов
2026-04-14T08:27+0300
рынок, финансы, сша, иран, исламабад, джей ди вэнс, дональд трамп, binance, coinmarketcap
Рынок, Финансы, США, ИРАН, Исламабад, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Binance, CoinMarketCap
Сикамора: биткоин дорожает на 5% на улучшении настроения инвесторов в сторону риска

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
Биткоин. Архивное фото
© Unsplash/Michael Förtsch
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет во вторник утром почти на 5% на улучшении настроения инвесторов в сторону риска, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.01 мск дорожал на 4,91% за сутки - до 74 359,1 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличивалась на 4,94% - в среднем до 74 391,06 доллара. Динамика также приводится за сутки.
"Биткоин ведет себя больше как классический рисковый актив, чем как традиционное убежище, и улучшение общего отношения к риску в этом месяце поддержало его недавний рост", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика IG Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Ранее во вторник Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время переговоров Соединенных Штатов и Ирана удалось достичь значительного прогресса.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
 
