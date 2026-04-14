https://1prime.ru/20260414/bitkoin-869157760.html

Стоимость биткоина поднялась выше 75 тысяч долларов впервые с 17 марта - 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T17:19+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник вечером поднимается на 5%, превысив отметку в 75 тысяч долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.50 мск дорожал на 5,02% за сутки - до 75 183,99 доллара. Показатель находится выше 75 тысяч долларов впервые с 17 марта. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,09% - в среднем до 75 179,96 доллара. Динамика также приводится за сутки.

binance, coinmarketcap, биткоин