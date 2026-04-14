https://1prime.ru/20260414/bitkoin-869157760.html
Стоимость биткоина поднялась выше 75 тысяч долларов впервые с 17 марта
Стоимость биткоина во вторник вечером поднимается на 5%, превысив отметку в 75 тысяч долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T17:19+0300
экономика
binance
coinmarketcap
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник вечером поднимается на 5%, превысив отметку в 75 тысяч долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.50 мск дорожал на 5,02% за сутки - до 75 183,99 доллара. Показатель находится выше 75 тысяч долларов впервые с 17 марта. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,09% - в среднем до 75 179,96 доллара. Динамика также приводится за сутки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6148da4b5a23ec56d5362470c550ee63.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
