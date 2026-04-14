Заказы у Boeing в марте выросли более чем на треть к февралю

Заказы у Boeing в марте выросли более чем на треть к февралю - 14.04.2026, ПРАЙМ

Заказы у Boeing в марте выросли более чем на треть к февралю

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 33 заказа на коммерческие | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T18:40+0300

2026-04-14T18:40+0300

2026-04-14T18:40+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в марте получил 33 заказа на коммерческие самолеты, что на 36% больше показателя февраля, следует из релиза компании. Всего за первый квартал 2026 года концерн получил заказы на 161 самолёт. Поставки Boeing в марте при этом снизились на 9,8% в месячном выражении - до 46 коммерческих самолётов. С начала года концерн поставил 143 самолета. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

бизнес, промышленность, boeing