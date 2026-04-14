Британские власти одобрили покупку Telegraph медиахолдингом Axel Springer

Власти Великобритании одобрили покупку газеты Telegraph немецким медиахолдингом Axel Springer, следует из заявлении министерства культуры страны. | 14.04.2026, ПРАЙМ

ЛОНДОН, 14 апр - ПРАЙМ. Власти Великобритании одобрили покупку газеты Telegraph немецким медиахолдингом Axel Springer, следует из заявлении министерства культуры страны. В феврале британские власти заблокировали покупку Telegraph британским медиахолдингом DMGT, которая владеет газетой Daily Mail, из опасений последствий сделки для плюрализма в СМИ. Позже Axel Springer, которая владеет изданиями Bild, Politico и Business Insider, предложила приобрести газету за 575 миллионов фунтов стерлингов (782 миллионов долларов). "Изучив ряд доказательств, министр (Лиза Нэнди – ред.) в настоящее время не намерена инициировать вмешательство в сделку в интересах общественности", - говорится в заявлении, распространенном министерством культуры. После одобрения сделки в Axel Springer заявили, что ожидают завершить покупку в июне. Ранее гендиректор компании Матиас Депфнер заявил, что намерен сделать Telegraph "ведущим правоцентристским СМИ в англоязычном мире". Газета Telegraph фактически не имеет владельца последние два года. В 2024 году издание хотел полностью приобрести инвестиционный фонд RedBird IMI, поддерживаемый правительством ОАЭ. До этого он приобрел опцион на владение, погасив часть долга предыдущих владельцев Telegraph. Однако Лондон запретил иностранным государствам владеть британскими газетами, в том числе из-за опасений по поводу свободы слова в СМИ, и сделка не состоялась. Основанная в 1948 медиагруппа Telegraph Media Group принадлежала с 2004 года братьям Дэвиду и Фредерику Баркли. В июне 2023 группа была передана на внешнее управление из-за превышающего миллиард фунтов неоплаченного долга перед банковской группой Lloyds Banking Group. Впоследствии банковская группа выставила медиагруппу на аукцион. Сообщалось, что семья Баркли в свою очередь предложила погасить всю задолженность за счет долга, предоставленного членом королевской семьи из ОАЭ и инвестфондом RedBird IMI.

