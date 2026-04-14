Буданов* дерзко высказался о Зеленском
Буданов заявил, что не боится спорить с Зеленским
Кирилл Буданов*
Москва, 14 апр. — ПРАЙМ. Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью агентству Bloomberg выразил уверенность в своих взглядах и готовность спорить с лидером киевского режима.
"Я генерал, герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно", — заявил он.
В статье также подчеркивается, что Зеленский назначил его для смягчения негатива после Ермака и стремится "держать рядом" возможного конкурента на выборах, чьи рейтинги растут.
Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года высказал мнение о необходимости проведения выборов на Украине. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал снижающийся рейтинг до четырех процентов.
После этих заявлений американского лидера Зеленский, у которого срок полномочий оканчивается 20 мая 2024 года, выразил готовность организовать выборы, но поставил условие для США и европейских союзников — "обеспечить безопасность" их проведения.
Как указали в Кремле, обсуждение слухов о возможных президентских выборах на Украине преждевременно. В настоящее время идет обмен сообщениями через прессу, основанный на анонимных источниках. Включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.