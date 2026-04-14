Ким Чен Ын направил $1,98 млн Ассоциации корейских граждан в Японии

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил 316,36 миллиона иен (1,98 миллиона долларов) Ассоциации корейских граждан в Японии для поддержки образования детей

2026-04-14T02:15+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил 316,36 миллиона иен (1,98 миллиона долларов) Ассоциации корейских граждан в Японии для поддержки образования детей, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрён) состоят выходцы из Корейской Народно-Демократической Республики и их потомки. Хотя они проживают в Японии, у них есть гражданство КНДР, а штаб-квартира организации в Токио выполняет роль неофициальной дипмиссии при отсутствии дипломатических отношений между двумя странами. "По случаю 114-й годовщины со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена уважаемый товарищ Ким Чен Ын для поддержки демократического национального образования детей корейских граждан в Японии послал Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрён) денежные средства в сумме 316,36 миллиона иен в качестве фонда помощи образованию и стипендий", - говорится в сообщении агентства. Согласно материалу агентства, всего лидеры Корейской Народно-Демократической Республики, начиная с Ким Ир Сена, направляли средства в фонд помощи образованию и стипендий для детей корейских граждан в Японии 172 раза на общую сумму более чем 50 миллиардов иен (более 313 миллионов долларов по нынешнему курсу).

