https://1prime.ru/20260414/dagestan-869138138.html
В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты
В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты
Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил министр труда и социального... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T00:02+0300
2026-04-14T00:02+0300
2026-04-14T00:36+0300
экономика
общество
россия
дагестан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138138.jpg?1776116178
МАХАЧКАЛА, 13 апр - ПРАЙМ. Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров. Ранее в регионе начали выплачивать пострадавшим единовременную материальную помощь в 15 675 рублей. "У нас на сегодняшний момент сумма выплат – 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 – по частичной или полной утрате имущества …, из них за частичную утрату имущества – 116 человек, за полную утрату имущества – 10", - доложил министр на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова. Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, дагестан
Экономика, Общество , РОССИЯ, Дагестан
В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты
Более 120 пострадавших жителей Дагестана получили выплаты за утрату имущества
МАХАЧКАЛА, 13 апр - ПРАЙМ. Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров.
Ранее в регионе начали выплачивать пострадавшим единовременную материальную помощь в 15 675 рублей.
"У нас на сегодняшний момент сумма выплат – 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 – по частичной или полной утрате имущества …, из них за частичную утрату имущества – 116 человек, за полную утрату имущества – 10", - доложил министр на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.