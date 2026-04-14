В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты

В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты - 14.04.2026, ПРАЙМ

В Дагестане более 120 пострадавших от наводнений получили выплаты

Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил министр труда и социального... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T00:02+0300

2026-04-14T00:02+0300

2026-04-14T00:36+0300

МАХАЧКАЛА, 13 апр - ПРАЙМ. Более 120 жителей Дагестана, пострадавшие от наводнений, уже получили выплаты за полную или частичную утрату имущества, сообщил министр труда и социального развития региона Магомедзагид Кихасуров. Ранее в регионе начали выплачивать пострадавшим единовременную материальную помощь в 15 675 рублей. "У нас на сегодняшний момент сумма выплат – 19 миллионов 510 тысяч рублей, из них 562 выплаты по 15 675 рублей, а также 126 – по частичной или полной утрате имущества …, из них за частичную утрату имущества – 116 человек, за полную утрату имущества – 10", - доложил министр на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС под руководством главы республики Сергея Меликова. Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.

дагестан

общество , россия, дагестан