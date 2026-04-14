Названа оптимальная длина для безопасного пароля
Минимальная длина для безопасного пароля - 12 символов, но чем он длиннее и сложнее, тем лучше, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика"... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T02:18+0300
технологии
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минимальная длина для безопасного пароля - 12 символов, но чем он длиннее и сложнее, тем лучше, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев.
"Минимальная безопасная длина - 12 символов. Однако современные средства подбора паролей (например, с использованием видеокарт и ИИ) позволяют взломать 8-значный пароль за считанные часы или даже минуты, если он состоит только из цифр или маленьких букв", - рассказал он.
По его словам, оптимальная длина - от 14 до 16 символов.
"Каждый дополнительный символ экспоненциально увеличивает время перебора", - добавил Камышев.
Эксперт Камышев: минимальная длина безопасного пароля - 12 символов
