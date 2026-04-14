https://1prime.ru/20260414/dlina-869139787.html

Названа оптимальная длина для безопасного пароля - 14.04.2026, ПРАЙМ

Минимальная длина для безопасного пароля - 12 символов, но чем он длиннее и сложнее, тем лучше, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика"...

технологии

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869139787.jpg?1776122307

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минимальная длина для безопасного пароля - 12 символов, но чем он длиннее и сложнее, тем лучше, рассказал РИА Новости эксперт "Народного фронта. Аналитика" Михаил Камышев. "Минимальная безопасная длина - 12 символов. Однако современные средства подбора паролей (например, с использованием видеокарт и ИИ) позволяют взломать 8-значный пароль за считанные часы или даже минуты, если он состоит только из цифр или маленьких букв", - рассказал он. По его словам, оптимальная длина - от 14 до 16 символов. "Каждый дополнительный символ экспоненциально увеличивает время перебора", - добавил Камышев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

