Доля рубля в расчетах за импорт с Азией в феврале достигла максимума - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260414/dolya-869153101.html
Доля рубля в расчетах за импорт с Азией в феврале достигла максимума
2026-04-14T15:32+0300
2026-04-14T15:32+0300
экономика
рынок
россия
азия
африка
европа
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_90db2da81cec7ea475eac085824ea028.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах со странами Азии за импорт в феврале текущего года оказалась на историческом максимуме, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. По итогам февраля доля рублевых расчетов в российском импорте из азиатских стран составила максимальные за все время 54%. При этом доля рубля в расчетах за поставки российских товаров на рынок Азии составила максимальные с декабря прошлого года 59,1%. И торговые расчеты во внешнеторговой деятельности России в целом за месяц стали чаще проходить в нацвалюте. Так, в экспорте доля рубля выросла на 2,6 процентных пункта по сравнению с январем - до 61,1%, а в импорте на 2,9 процентного пункта - до максимальных за все время 58,8%. В российском импорте сильнее всего рублевые расчеты за месяц выросли со странами Карибского бассейна - на 15,7 процентного пункта, до 85%. С Американским континентом доля рубля в расчетах за импорт составила 70% (минус 1,5 процентного пункта), с Африкой - 82% (минус 1 пункт), с Европой - 69,3% (минус 0,2 пункта), с Океанией - 56,3% (минус 5,6 пункта). Что касается экспортных расчетов, то самый большой рост доли рубля произошел в случае с поставками на Карибы - на 25,3 процентного пункта, до 84%, и в Океанию - на 11,9 процентного пункта, до максимальных с августа 91,4%. Доля рубля при расчетах за экспорт в Европу составила 73,3% (рост на 6,9 процентного пункта), в Африку - 74,6% (снижение на 5,1 пункта), в Америку - 39,7% (минус 13,3 пункта).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0a/869055098_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0da186a62d38ff7b92768ce59fdadbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала