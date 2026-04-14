Доля рубля в расчетах за импорт с Азией в феврале достигла максимума

Доля рубля в расчетах со странами Азии за импорт в феврале текущего года оказалась на историческом максимуме, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T15:32+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах со странами Азии за импорт в феврале текущего года оказалась на историческом максимуме, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. По итогам февраля доля рублевых расчетов в российском импорте из азиатских стран составила максимальные за все время 54%. При этом доля рубля в расчетах за поставки российских товаров на рынок Азии составила максимальные с декабря прошлого года 59,1%. И торговые расчеты во внешнеторговой деятельности России в целом за месяц стали чаще проходить в нацвалюте. Так, в экспорте доля рубля выросла на 2,6 процентных пункта по сравнению с январем - до 61,1%, а в импорте на 2,9 процентного пункта - до максимальных за все время 58,8%. В российском импорте сильнее всего рублевые расчеты за месяц выросли со странами Карибского бассейна - на 15,7 процентного пункта, до 85%. С Американским континентом доля рубля в расчетах за импорт составила 70% (минус 1,5 процентного пункта), с Африкой - 82% (минус 1 пункт), с Европой - 69,3% (минус 0,2 пункта), с Океанией - 56,3% (минус 5,6 пункта). Что касается экспортных расчетов, то самый большой рост доли рубля произошел в случае с поставками на Карибы - на 25,3 процентного пункта, до 84%, и в Океанию - на 11,9 процентного пункта, до максимальных с августа 91,4%. Доля рубля при расчетах за экспорт в Европу составила 73,3% (рост на 6,9 процентного пункта), в Африку - 74,6% (снижение на 5,1 пункта), в Америку - 39,7% (минус 13,3 пункта).

