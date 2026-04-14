https://1prime.ru/20260414/egipet-869157216.html

Египет рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере малых реакторов

Египет рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере строительства малых модульных реакторов, заявил премьер арабской республики Мустафа Мадбули на встрече с | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T17:13+0300

энергетика

россия

египет

каир

африка

алексей лихачев

росатом

аэс "эль-дабаа"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846174984_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_be0276582b30b89cc001f680cbbf4ab5.jpg

КАИР, 14 апр – ПРАЙМ. Египет рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере строительства малых модульных реакторов, заявил премьер арабской республики Мустафа Мадбули на встрече с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Согласно заявлению египетского правительства, во вторник Мадбули принял Лихачева, стороны обсудили ход выполнения проекта атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте и пути укрепления сотрудничества в ряде сфер. "Мустафа Мадбули подчеркнул, что Египет рассчитывает на укрепление сотрудничества с российской стороной в сфере строительства малых модульных реакторов, а также в подготовке и укреплении потенциала египетских кадров", - говорится в заявлении. Как отмечается, присутствовавший на встрече министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат обратил внимание на то, что уже идет координация для сотрудничества с российской стороной по малым реакторам. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

египет

каир

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

